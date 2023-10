Botafogo-SP comemora 105 anos de história nesta quinta-feira

Um dos clubes mais tradicionais do Brasil completa 105 anos de existência nesta quinta-feira. O Botafogo-SP revelou grandes jogadores para o futebol, como os irmãos Raí e Sócrates, Zé Mário, que foi o primeiro atleta atuando no interior a ser convocado pela Seleção Brasileira, e Galdino Machado, goleiro que mais vezes atuou com o manto do clube.

Em pesquisa realizada pelo Instituto AtlasIntel sobre as maiores torcidas do Brasil neste ano, o clube de Ribeirão Preto apareceu na 18ª colocação, superando grandes clubes das capitais, como ABC, Avaí, América-MG, Ceará, Goiás e Vitória.

O Botafogo-SP é dono do maior estádio particular do interior do Brasil. O Santa Cruz tem capacidade para 29.292 torcedores e foi inaugurado em 21 de janeiro de 1968.