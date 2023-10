Botafogo, Diego Costa e Marçal serão julgados pelo STJD

O Botafogo segue com a preparação para o duelo contra o América-MG. A partida, no Independência, será na próxima quarta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, os alvinegros podem ter um desfalque para a partida. Isso porque o lateral esquerdo Marçal será julgado pelo STJD, nesta segunda-feira, pela expulsão na partida contra o Corinthians.

Marçal será julgado pela expulsão e também por conta das declarações na saída de campo. No total, o lateral pode ser suspenso por até 12 jogos.