Bia Haddad é eliminada nas oitavas e se despede do WTA 250 Hong Kong

Ainda nesta quinta-feira, a dupla brasileira, Luisa Stefani e Ingrid Martins também foram eliminadas, entretanto, do WTA 500 de Zhengzhou. A derrota veio para as atuais campeãs do US Open, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe, que venceram o duelo com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h10 de jogo.

Dabrowski e Routliffe esperam as vencedoras do duelo entre Hanyu Go e Xinyu Jiang contra Miyu Kato e Aldila Sutjiadi para saber quem serão suas adversárias na semifinal da competição.