Benzema explica saída do Real Madrid para o futebol Árabe: "Era o momento de tentar um novo desafio"

A sua saída surpreendeu muitos torcedores, que ainda viam Benzema em condições de jogar na Europa. Para o jogador, o momento era de tentar novos desafios e ajudar em um projeto que estava crescendo na Arábia Saudita.

"Com tudo que eu fiz e ganhei com o Real Madrid, eu acho que era um bom momento de tentar um novo desafio. Por um bom tempo, antes mesmo do futebol, eu sempre quis vir para cá e o projeto de futebol apareceu. Era um projeto que começou a crescer, então eu queria fazer parte dessa história, eu realmente queria ajudar a fazer o futebol saudita crescer", disse em entrevista para a Liga Saudita.

Muçulmano praticante, a questão religiosa também foi muito importante na decisão do jogador. Além de Benzema, outros jogadores muçulmanos foram atraídos pela questão religiosa e pela proximidade com Meca, cidade sagrada para os praticantes desta religião.