Após lesão, Rafael aparece correndo em gramado do Botafogo

O Botafogo não vem podendo contar com o lateral direito Rafael. O jogador sofreu grave lesão no joelho, precisou realizar cirurgia, mas nesta semana apareceu realizando corridas no gramado.

A expectativa do departamento médico botafoguense era de que Rafael só pudesse voltar a atuar em 2024. Contudo, ainda existe a possibilidade de o jogador reforçar a equipe neste Campeonato Brasileiro.

Rafael vem sofrendo com problemas físicos no Botafogo. Além da cirurgia no joelho, o jogador já ficou fora por causa de um rompimento do tendão de Aquiles e um choque no rosto.