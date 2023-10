Zagueiro Joaquim retoma boa fase no Santos sob o comando de Marcelo Fernandes

O trabalho de Marcelo Fernandes como técnico do Santos não ajudou só a equipe a deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 100% de aproveitamento, o interino também conseguiu recuperar jogadores que não viviam grande fase.

Um dos exemplos é o zagueiro Joaquim. O defensor retomou o bom futebol nos últimos jogos e tornou-se uma peça importante no trio de zaga santista. Nas três partidas mais recentes, ele atuou ao lado de João Basso e Dodô - diante do Palmeiras, Messias foi titular.

O atleta foi um dos destaques do Peixe na vitória de virada no clássico contra o Palmeiras, no domingo passado, na Arena Barueri. Além de realizar seis cortes e três desarmes, ele deu assistência para o gol de Tomás Rincón.