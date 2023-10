Xavi quer antecipar chegada de Vitor Roque no Barcelona após lesão de Lewandowski, diz jornal

O Barcelona acertou a contratação de Vitor Roque em julho e anunciou que o atacante chegaria apenas na próxima temporada. Entretanto, com a lesão de Robert Lewandowski, o técnico Xavi decidiu antecipar o desembarque do brasileiro para janeiro de 2024.

Segundo o jornal espanhol As, o treinador do Barça considera urgente a chegada de Vitor Roque ainda nesta temporada. Isso porque Xavi conta com poucas opções no ataque e não confia em Ferran Torres como substituto para o lesionado Lewandowski.

Além disso, Vitor Roque também seria uma alternativa para "dar descanso" ao titular polonês, que já tem 35 anos e disputou mais de 40 jogos em 2023. Lewandowski sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na quarta-feira passada e deve ser desfalque por um mês.