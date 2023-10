Vasco faz pedido e clássico contra o Botafogo deve ser em Cariacica

Os cruzmaltinos haviam requisitado ao Governo do Rio a utilização do Maracanã para o clássico. No entanto, o estádio será o palco da grande final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors neste final de semana.

O Vasco está impedido de sediar clássicos em Sâo Januário por determinação da Polícia Militar. Com isso, o clube deve buscar um outro local. Segundo o jornalista Wellington Silva, o Cruzmaltino deve confirmar nos próximos dias o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, como palco do clássico.

A partida pode ser muito importante na corrida do Vasco contra o rebaixamento. Atualmente, os cruzmaltinos estão na 17ª colocação, com 27 pontos. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Fortaleza, em São Januário, às 21h30 (de Brasília).