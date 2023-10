Time da virada: Santos reverteu placar em quatro das oito vitórias no Brasileirão

Sob comando de Marcelo Fernandes, o time acumula três vitórias consecutivas, sendo duas de virada. Os resultados ajudaram o Santos a deixar a zona de rebaixamento e respirar na tabela do Brasileirão. A distância para o Z4, agora, é de três pontos.

O interino falou sobre a necessidade de ter uma equipe competitiva para buscar as vitórias na competição. Ele voltou para o clube nesta temporada e sucedeu o técnico uruguaio Diego Aguirre, no começo de forma interina.

"Você estuda o adversário e trabalha taticamente, mas tem que ter a competitividade, tem que ganhar duelos. Em cima da tática que foi criada, eles precisam entender que também têm que correr. Isso é o mínimo, é o que a torcida e até eu percebíamos assistindo", disse Marcelo Fernandes em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

O Santos retorna a campo apenas daqui a nove dias, após o período de data Fifa. No dia 18 de outubro, o time recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, a partir das 20h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a equipe ocupa o 14º lugar do torneio.

