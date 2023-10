Thauan Lara, do Internacional, é convocado no lugar de atleta do Cuiabá para disputa do Pan-Americano

Tem mais uma cria do Celeiro convocado para a Seleção Brasileira! ???

Thauan Lara defenderá a amarelinha nos jogos Pan-americanos. Parabéns!







Com a disputa do Pan-Americano, o lateral do Inter ficará ausente dos embates diante de Bahia (fora), Santos (casa), Vasco (fora), Coritiba (casa), América-MG (casa) e Cruzeiro (fora). Thauan Lara volta a ficar à disposição do técnico Eduardo Coudet diante do Fluminense, no dia 8 de novembro.