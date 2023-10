Sem convocados e com Mendoza, Santos se reapresenta e dá início a período de treinos na data Fifa

Nesta quarta-feira, o Santos retornou às atividades após a vitória no clássico contra o Palmeiras, de virada, na Arena Barueri, e deu início a um longo período de treinos em meio à data Fifa. A reapresentação do elenco teve a ausência dos atletas convocados às seleções, mas contou com o retorno de Mendoza.

O atacante colombiano está recuperado de um estiramento na panturrilha direita e participou dos trabalhos com os demais jogadores no CT Rei Pelé. Há a expectativa de que ele fique à disposição para o jogo contra o Red Bull Bragantino, marcado para a quinta-feira que vem.

Já os venezuelanos Tomás Rincón e Soteldo, que estão com a delegação do seu país, foram baixas no treinamento desta tarde.