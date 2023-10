Sem convocados e Calleri, São Paulo se reapresenta após folga tripla

Nesta quarta-feira, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda, após três dias de folga. Com a pausa para a data Fifa, o Tricolor volta a campo no próximo dia 18, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

No período, o técnico Dorival Jr. não poderá contar com James Rodríguez e Ferraresi, convocados, e com o Calleri, que fez uma artroscopia no joelho direito. O argentino, inclusive, não deve retornar nesta temporada.

Outros cinco nomes estão no DM do São Paulo: Galoppo, Igor Vinícius, Patryck, Arboleda e Marcos Paulo. Para o lugar do zagueiro, Diego Costa vem sendo utilizado. Já para a vaga do argentino, a disputa é acirrada.