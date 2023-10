São Paulo vence Flamengo fora de casa e leva vantagem para o Morumbi pela semifinal do Brasileiro sub-17

Nesta quarta-feira, o São Paulo venceu o Flamengo por 3 a 1, no Raulino de Oliveira, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. O Tricolor foi a campo com muita intensidade, abriu boa vantagem e segurou a pressão para conquistar vitória importante fora de casa.

Com o resultado desta quarta-feira, o São Paulo vai para o jogo da volta podendo perder por até um gol de diferença. Já o Flamengo, precisa vencer por três gols de diferença para classificar no tempo normal. Em caso de empate no placar agregado, a vaga na final será decidida nos pênaltis. A partida de volta acontece neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbi.

Do outro lado da chave, Palmeiras e Corinthians disputam vaga para a final. No primeiro jogo, disputado nesta terça-feira, o Verdão saiu na frente e venceu o Timão por 3 a 2, no Estádio Alfredo Schurig.