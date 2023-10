São Paulo procura por centroavante para fazer sombra a Calleri em 2024

Com a conquista da Copa do Brasil e a vaga assegurada na Libertadores, o São Paulo já está planejando a próxima temporada. De acordo com o diretor Carlos Belmonte, o Tricolor está à procura de um reserva para Jonathan Calleri.

Em 2023, Erison foi responsável por ser a sombra do goleador argentino. Porém, ele acabou sofrendo com lesões, com a reta final do torneio de pontos corridos sendo fundamental para a sua permanência.

"O que a gente já sabe que precisa, por exemplo, centroavante. Temos o Calleri e o Erison. O Erison passou muito tempo da temporada machucado. Agora, ele está voltando e deve jogar diversas partidas daqui até o fim da temporada. A gente vai avaliar: dar para buscar um novo empréstimo ou não. Se não der, vamos ter buscar um outro centroavante", declarou em entrevista para o GE.