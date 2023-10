Santos empata com o Bragantino e é eliminado do Paulistão sub-20; veja outros resultados

A partida começou com as duas equipes buscando jogo e querendo o resultado para garantir a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. Mas o Santos teve a primeira oportunidade de abrir o placar com Renyer, que, em cobrança de falta, acertou o travessão e quase fez uma pintura.

Pouco antes do final do primeiro tempo, já nos acréscimos, o Peixe conseguiu abrir o placar com João Victor - o Balão. Após cruzamento, a bola sobrou para Weslley Patati, que deu o passe para o camisa 8 bater de fora da área e abrir o placar.

O RB Bragantino, no entanto, voltou melhor para o segundo tempo, sendo protagonista nas ações ofensivas e parando apenas na boa atuação do goleiro Gustavo Jundi. Os Meninos da Vila conseguiram voltar ao páreo por volta dos 15 minutos, após alterações do técnico Orlando Ribeiro.

A pressão do Massa Bruta funcionou, tanto que aos 34, o time chegou ao empate com Pedro Henrique, que aproveitou a sobra e só colocou de biquinho para o fundo do gol. Diante de uma pressão do Alvinegro pelo resultado, o Braga conseguiu se segurar e garantir o resultado. O Peixe se despediu precocemente da competição.