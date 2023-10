Santos anuncia renovação de contrato com patrocinador por mais uma temporada

Nesta quarta-feira, o Santos anunciou por meio de suas redes sociais a renovação da parceria com a Tekbond, que patrocina o clube há três anos. O novo acordo é válido até o fim de 2024.

A marca, líder no ramo de colas e selantes, seguirá estampando a camisa do Peixe na região do peito, pouco acima do patrocinador máster. Ela estará presente na reta final do Campeonato Brasileiro, além dos desafios das Sereias da Vila na sequência desta temporada.

"É uma marca vencedora, que segue conosco desde 2020, e é um grande orgulho saber que estaremos juntos até dezembro de 2024. A manutenção dessa parceria demonstra que a empresa também confia no nosso trabalho", comemorou o presidente do clube, Andres Rueda.