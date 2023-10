Rooney é anunciado como novo técnico de clube da segunda divisão inglesa

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.

Welcome to Blues, Wayne! ??

? Birmingham City FC (@BCFC) October 11, 2023

"Venho construindo minha carreira gerencial, me colocando em ambientes desafiadores, para me preparar para esta oportunidade. É um projeto que me dá um propósito e mal posso esperar para começar", disse o novo técnico do Birmingham.

Aos 37 anos, Rooney começou sua carreira na beira dos gramados comandando o Derby County, que hoje está na terceira divisão da Inglaterra. Depois de dois anos de trabalho, ele deixou seu país natal em 2022 para treinar o DC United, dos Estados Unidos, onde também atuou como jogador.