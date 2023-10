Revelação da Juventus, Nicolo Fagioli está sendo investigado por envolvimento em apostas

Fagioli 2?1???

"O jogo não é crime, exceto em plataformas ilegais: um atleta, seja qual for a função que desempenha (seja atleta, treinador ou dirigente), não pode, no entanto, apostar na disciplina que pratica. O artigo 24 do Código de Justiça Desportiva, de fato, explica a proibição "aos sujeitos do sistema federal, dirigentes, sócios e sócios de empresas pertencentes ao setor profissional de realizarem ou aceitarem apostas, direta ou indiretamente, mesmo de sujeitos autorizados a recebê-las , que dizem respeito aos resultados relativos às reuniões oficiais organizadas no âmbito da FIGC, FIFA e UEFA", explicou a Gazzeta dello Sport.

Revelado nas categorias de base da Juventus, Nicolo Fagioli ganhou espaço no time principal nas últimas temporadas e chegou a ser convocado para a seleção da Itália no ano passado.