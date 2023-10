Quirino, do Ituano, pode igualar recorde de gols em uma temporada no Novelli Júnior

No último jogo, o Ituano acabou derrotado pelo Atlético-GO por 1 a 0 fora de casa, pela Série B. Com isso, o clube se encontra na 14ª colocação da competição, com 34 pontos. O próximo compromisso é diante do CRB no sábado, às 17 horas (de Brasília), em casa.

Quirino, que pode igualar o recorde já no próximo compromisso, valorizou a importância de jogar em casa para encarar o clube alagoano, que está na nona posição da Série B do Brasileirão.

"Com certeza. É um campo bom de se jogar. A gente se sente bem jogando dentro de casa. As equipes que vêm jogar contra a gente sabem da força que temos aqui no Novelli. Então, temos que relembrar aqueles bons momentos que vivemos aqui nas vitórias e pôr em prática no sábado. Com certeza será um jogo muito difícil, pelo momento da equipe adversária que está olhando lá na parte de cima. E nós sabemos que estamos numa zona muito incômoda. Temos que somar os pontos o mais rápido possível e necessário para a gente sair dessa situação", disse.