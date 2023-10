Qual é a posição que mais precisa de reforços no São Paulo? Vote na enquete

Passado o título da Copa do Brasil e classificação assegurada na Libertadores, o São Paulo começa a planejar a próxima temporada. O clube volta a disputar a principal competição do continente após dois anos de ausência e sabe que precisará se reforçar. Mas, afinal, para quais posições a diretoria buscará nomes no mercado?

Há alguns nomes que podem deixar o São Paulo na próxima janela de transferências, como o lateral esquerdo Welington, que quase foi vendido antes da final da Copa do Brasil para o CSKA, da Rússia, e o volante Pablo Maia, na mira de clubes da Inglaterra. O zagueiro Lucas Beraldo também é tido como um dos atletas mais cobiçados do elenco comandado por Dorival Júnior.

Com Rafinha na reta final da carreira e Igor Vinícius ainda lutando para se recuperar de uma pubalgia, a lateral direita do São Paulo também é vista com cuidado pela alta cúpula tricolor, da mesma forma que o ataque, já que Luciano teve proposta para deixar o clube neste ano.