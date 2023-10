Prime Video anuncia programação da transmissão dos jogos da temporada da NBA com início em 24 de outubro

O Prime Video anunciou nesta quarta-feira a transmissão dos jogos da NBA da temporada 2023-2024. Ao longo de sete meses, o streaming da Amazon transmitirá ao vivo e exclusivamente 123 jogos da temporada regular da NBA para membros Prime do Brasil, sem custo adicional, incluindo o jogo duplo da noite de abertura com cobertura no local, no dia 24 de outubro.

O campeão Denver Nuggets enfrentará os Los Angeles Lakers em uma revanche das finais da Conferência Oeste da última temporada, às 20h30 (de Brasília) e, no outro jogo, o Golden State Warriors enfrenta o Phoenix Suns, às 23 horas.

Este é o segundo ano do acordo plurianual entre a NBA e a Amazon para transmitir ao vivo determinados jogos da NBA exclusivamente no Prime Video, no Brasil. O número de jogos da liga ao vivo no serviço aumentará cerca de 21% em relação à temporada passada. No total, o Prime Video transmitirá até 166 jogos regulares e de pós-temporada durante a atual temporada, incluindo a série completa das finais da Conferência Oeste de 2024.