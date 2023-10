Mário Bittencourt exalta camisa do Fluminense em homenagem a Cartola

O Fluminense fez uma homenagem ao sambista Cartola, com a criação de uma camisa com as cores da escola de samba Mangueira. O renomado músico completaria 115 anos neste dia 11 de outubro de 2023 se fosse vivo.

O presidente Mário Bittencourt exaltou a homenagem feita pelo clube a Cartola.

"Homenagear Cartola, um dos maiores gênios da música brasileira, era um desejo antigo do Fluminense. Afinal, tê-lo como um dos mais ilustres torcedores de nossa história é motivo de grande orgulho. Essa é uma camisa carregada de força e significado. Reverenciamos a vida, obra, poesia e o legado de alguém que tem sua história entrelaçada à do clube que tanto amou", disse ao site do clube.