Marcos Leonardo supera negociação frustrada para ser destaque em arrancada do Santos

O atacante Marcos Leonardo vive um momento especial com a camisa do Santos. Decisivo nos últimos jogos do time, o jogador tem sido protagonista do Peixe nesta arrancada contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

A fase iluminada do camisa 9, porém, já foi de menos brilho. Há cerca de dois meses, o centroavante precisou lidar com uma negociação frustrada com a Roma, da Itália. Ele ficou muito próximo de se transferir para a Europa, mas foi convencido a ficar após a chegada do coordenador Alexandre Gallo.

Em meio às conversas, Marcos Leonardo ficou afastado do Santos por uma partida. Ele ficou de fora da derrota por 4 a 0 para o Fortaleza e só voltou na vitória diante do Grêmio, marcando um dos gols do Peixe.