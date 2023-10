Marcos Leonardo e Camacho recebem placa do Santos após completarem marcas históricas

Marcos Leonardo tem sido protagonista na arrancada do Santos contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ele marcou cinco gols nos últimos três jogos e briga pela artilharia da competição, com Tiquinho Soares. Com 12 bolas na rede, o santista tem apenas três tentos a menos que o jogador do Botafogo.

Já Camacho, que entrou no segundo tempo do duelo, completou seu 100º jogo pelo clube. Ele recebeu a homenagem das mãos de sua esposa e dos filhos.

"Para falar a verdade não imaginava chegar aos 100 jogos com essa camisa. Esperava fazer bons jogos, mas não chegar nessa marca por conta dos momentos que passamos nos últimos tempos, que não foram bons. Mas alcancei essa marca e isso mostra que estou sempre disponível e pronto para ajudar, seja jogando os 90 minutos ou entrando no meio do jogo", vibrou o volante.

"Vou continuar me cuidando e estando à disposição para ajudar, e acredito que nosso grupo está pronto para alçar voos maiores", acrescentou.