Marcos Leonardo, Beraldo e Menino estão entre os melhores jogadores sub-23 do Brasileirão; veja seleção

O vice artilheiro do Brasileirão também aparece na seleção dos melhores jovens. Marcos Leonardo marcou 13 gols na competição e lidera o time do Santos com apenas 20 anos.

Além da dupla citada, Lucas Beraldo, do São Paulo, e Gabriel Menino, do Palmeiras, se destacaram nesta temporada. Aos 19 anos, Beraldo se tornou titular do tricolor paulista por sua qualidade defensiva e com a bola nos pés. Do lado alviverde, Menino foi o responsável por repor a saída de Danilo, eleito melhor jogador do ano passado, e se firmou no meio-campo.

Confira a seleção sub-23 do Brasileirão (notas Sofascore)

Goleiro: Matheus Cunha, do Flamengo (7.16);

Defensores: José Hurtado, do Red Bull Bragantino (6.91); Lucas Halter, do Goiás (6.91); Lucas Beraldo, do São Paulo (7.03); Rubens, do Atlético-MG (7.12);

Meio-campistas: André, do Fluminense (7.10); Gabriel Menino, do Palmeiras (6.99); Maurício, do Internacional (6.99);