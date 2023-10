Marcos Braz elogia primeira contato de Tite com rubro-negros: "Estou muito confiante"

O Flamengo anunciou a contratação do técnico Tite. O treinador iniciou seu trabalho nesta terça-feira.

Tite conheceu o Ninho do Urubu e comandou seu primeiro treino a frente do elenco. O vice-presidente Marcos Braz elogiou o treinador em sua chegada ao clube.

"Estou muito confiante pelo que vi nessas primeiras horas aqui. A maneira com que ele andou aqui dentro do CT e com a qual se relacionou com outras pessoas. A maneira com que tivemos as reuniões com todos os departamentos do futebol. Essa junção e essa comunicação são muito importantes. Quando você demonstra unidade e clareza nas tomadas de decisão tudo será mais transparente", disse à Fla TV.