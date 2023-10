Mano Menezes testa Gabriel Moscardo em nova função no Corinthians

Mano acredita que Moscardo pode executar essa função, pisando mais no ataque e gerando triangulação pela direita. Diante do Flamengo, o jovem de apenas 18 anos acertou as três bolas longas que tentou, concluiu três de quatro dribles tentados, chutou para fora em uma oportunidade e venceu cinco de sete duelos pelo chão, segundo a plataforma Sofascore.

Classificação e jogos Brasileirão

Moscardo passou por cirurgia de apendicite em julho e, desde que voltou, ainda não recuperou completamente o nível apresentado pré-afastamento. O garoto é tratado como uma joia no Corinthians, que pretende fazer muito dinheiro com o volante. O Chelsea chegou a fazer proposta pelo jovem na última janela de transferências, mas as negociações não avançaram.

O próximo jogo do Timão será apenas no dia 19 (quinta-feira), contra o Fluminense, no estádio do Maracanã. Até lá, Mano vai tentar por "ordem na casa" neste período destinado à data Fifa, além de adaptar Moscardo a essa nova função.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.