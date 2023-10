Maguire explica negociação travada com West Ham e diz que quer lutar por seu espaço no United

"É importante para mim jogar com regularidade. A chance de ir para o West Ham acabou não sendo acordada entre mim e os times. Aliás, a oportunidade nunca existiu na verdade, porque não evoluiu tanto assim. O West Ham é um grande clube, mas quero lutar no United pelo meu espaço e ter minutos de jogo sempre foi algo importante para mim", explicou em entrevista coletiva com a Seleção Inglesa.

Nesta temporada, Maguire perdeu espaço e atuou em apenas três das oito partidas do Manchester United na Premier League até o momento, muito graças a lesões, como a do também defensor Lisandro Martínez. Além disso, o inglês perdeu a braçadeira de capitão para Bruno Fernandes, que vem exercendo esse papel nesta temporada.

Até o momento, os Red Devils conquistaram 12 pontos e estão na décima colocação do Campeonato Inglês.