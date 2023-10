Lukaku revela interesse de clube saudita de Neymar, mas justifica escolha pela Roma: "Não queria sair da Europa"

From Rom to Eden. ? pic.twitter.com/g7NLzHctNJ

Além disso, Lukaku afirmou que, após polêmicas extra-campo e conflitos com os clubes que passou nos últimos dois anos, em que teve desempenho abaixo do esperado, focou na preparação física e mental para dar a volta por cima na atual temporada. Neste começo pela Roma, o centroavante marcou sete gols em oito jogos disputados.

"No verão [junho, julho e agosto] me preparei muito bem, foquei no que faço melhor, que é jogar futebol. Quando cheguei à Roma, a comissão técnica até ficou impressionada com a minha forma física. Sei quem sou, conheço as minhas qualidades. Os companheiros e Mourinho também me ajudaram. Tenho que agradecer ao Radja Nainggolan [volante belga que defendeu o clube italiano cinco anos] por me ter colocado em contato com a Roma", declarou.