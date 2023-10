Lucas Perri destaca trabalho de Lúcio Flávio no Botafogo e faz comparação com Luís Castro

Perri exaltou a vitória no clássico, que acabou com a sequência de maus resultados do Botafogo no Brasileiro.

"Vencer um clássico é sempre importante. Isso vai ditar o ânimo para a sequência do campeonato", declarou.

Agora, o Botafogo se prepara para encarar o América-MG, na próxima quarta-feira às 20 horas (de Brasília), no Independência.