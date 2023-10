Leila Pereira não garante Abel no Palmeiras além de 2024 e defende Barros: "Críticas são injustas"

"Não tenho dúvida que o Abel tem contrato até dezembro de 2024 e já conversei com ele sim. Desejo grande de que, se eu for reeleita, ele fique comigo até o final do segundo mandato. Ele não fala nem que sim nem que não. Ele está muito feliz no Palmeiras, não tenho dúvida que fica chateado que as pessoas, jornalistas têm memória curta. É o maior treinador da nossa história, mas não tem obrigação nenhuma de vencer todos os campeonatos. Quando ganha é o máximo e quando perde é um lixo? Que isso, não tem meio-termo? Ele fica chateado com todos esses problemas de violência, tenho certeza que fica preocupado com isso", apontou a presidente.

As pichações recentes e críticas às torcidas organizadas do Palmeiras foram tópicos recorrentes apontados por Leila Pereira, que também falou sobre a avaliação do diretor de futebol, Anderson Barros.

"Injustiça muito grande as críticas desse torcedor organizado ao Anderson. Ele chegou em dezembro de 2019. Em toda sua trajetória, conquistou 'somente' nove títulos. Nove, sendo que duas Libertadores. Anderson Barros é responsável direto pela contratação do Abel. Não tenho dúvida que o Anderson é um profissional que qualquer clube de futebol gostaria de ter em seus quadros. Temos sorte grande de tê-lo. Pessoa equiibrada, correta, respeitosa. Tenho profundo orgulho de ter ao meu lado. Não tenho dúvida nenhuma de que o Anderson, em toda essa trajetória vitoriosa, é um dos grandes responsáveis por ela. Te afirmo que, enquanto estiver aqui, o Anderson será meu parceiro", afirmou.