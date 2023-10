Leila Pereira explica falta de reforços no Palmeiras e diz planejar "três ou quatro" chegadas para 2024

"É inadmissível. Pressão é normal, mas atos de vandalismo não são. Contra um parceiro, contra quem quer que seja... um parceiro que está há nove anos no Palmeiras, só colaborando com o clube. Crefisa chegou em 2015, Palmeiras quase caiu em 2014 e ficou, mas não por méritos. Vocês (jornalistas) sabem disso e o torcedor também. Ninguém nos procurou do Palmeiras, nós que viemos aqui oferecer patrocínio. Sem esse aporte financeiro que fizemos durante todos esses anos... Crefisa/FAM já colocou R$ 1,2 bi no clube. Por quê? Porque eu tinha certeza que, com aporte financeiro, poderíamos reerguer o Palmeiras. Futebol se faz com investimento, sem dinheiro você não faz nada. Não é tocando bumbo na porta da Academia (de Futebol) que vou renovar com os jogadores. Não é tocando tambor e ameaçando atletas que vou contratar novos jogadores. É com investimento, trabalho claro e profissional. Esses atos de vandalismo contra 40 lojas de uma patrocinadora que só colaborou com o Palmeiras, em momentos dificílimos, inclusive na pandemia. A maioria dos patrocinadores cortaram investimentos, suspenderam patrocínios. Em nenhum momento, nós suspendemos pagamentos para o Palmeiras, por isso conseguimos manter os empregos dos colaboradores. Ninguém foi demitido na época da pandemia, Crefisa continua honrando religiosamente os pagamentos. Torcedor organizado não pensa no Palmeiras, torce pela entidade deles. Se torcesse pelo Palmeiras, não atacariam um patrocinador que está aqui só para ajudar. Se gostassem, não vandalizariam muros do clube. Vandalizam aquilo que amam? Conversa fiada, dogmas do futebol que precisam ser discutidos e rechaçados. Crefisa vai processar a torcida organizada que vandalizou as lojas, cível e criminalmente."

Abertura de concorrência

"Temos contrato de patrocínio até dezembro de 2024 e vamos honrar religiosamente, como sempre, até o final. Vou ser candidata a reeleição, se o associado continuar confiando no meu trabalho e eu for reeleita, terei todo o prazer de continuar patrocinando. Mas colocaremos espaços, faremos concorrência. Se vier alguém pagando acima do valor que vou propor a pagar, essa empresa, desde que seja idônea, patrocina. Não pode ser uma 'Black Star' da vida. Ano que vem, na minha campanha, vai aparecer uma 'Green Star' (risos)."

Planejamento para 2024

"Já temos planejamento para o ano que vem. Abel já se posicionou, já está no departamento de análise a contratação de três a quatro atletas. Está no planejamento. Se dentro do planejamento, analistas apresentarem para o clube atletas que não queiram vir para o Brasil e não tivermos outras opções, vamos trabalhar com o que temos. Vamos focar para que o Palmeiras esteja sempre mais forte. Contratações são importantes, mas tenho certeza que se eu tivesse contratados todos os atletas que pedem... futebol não é matemático. Clubes com banco espetacular e que não ganham nada estão aí. A crítica seria: não contratou de maneira correta. Estou aqui para receber questionamentos e responder, mas o que não admito é ameaça a atletas, à presidente. Entra na cabeça de alguém ameaçar por falta de um gol, por uma contratação? Isso é surreal, desvaloriza o grande produto que é o futebol brasileiro. Isso não pode acontecer, não é norma. Se não atacar esse problema, esse foco, não adianta vir SAF, liga, que o futebol brasileiro sempre vai ficar desse jeito que está. Isso que tem que se combater. Violência e insegurança absurdas, que dirigentes e atletas vivenciam. Não estou tirando minha responsabilidade, sou responsável por tudo o que acontece. Decisão final sempre é minha, mas não decido tudo. Temos problema grave de violência, que autoridades olham com falta de atenção. Tipo de gente que se sente dono do Palmeiras. Nunca me achei dona do Palmeiras. O dia que acabar o mandato, pego minha bolsa e saio. Palmeiras é de seus milhões de torcedores, mas a diferença é que estou aqui para ajudar, nos bons momentos e nos ruins. Importante dizer, torcedor, quando reclamo, é de organizada. Não dos milhões que encontro diariamente, que tem profundo orgulho do nosso trabalho. Me cobram, claro, mas de uma forma normal, não ameaçando. Não vou tomar atitude pelo medo, máximo é fazer um B.O e andar com segurança. É absurdo. Espero que as autoridades públicas tomem medidas drásticas contra esses baderneiros."

Conflito de interesses (compra de avião e Arena Barueri)