Lateral do sub-20, Thauan celebra campanha do Palmeiras no Campeonato Paulista

O Palmeiras figura na liderança do Grupo 23, com 13 pontos conquistados ? venceu a própria Portuguesa (2 a 1), além de Água Santa (4 a 1) e (2 a 0) e Corinthians (3 a 0). As Crias da Academia empataram por 1 a 1 no segundo confronto com o Timão.

Desde o início do Paulistão sub-20, a equipe já disputou 21 partidas, com 18 vitórias, dois empates e uma derrota, somando 66 gols marcados e 14 sofridos ? o artilheiro do Verdão na competição é o atacante Kauan Santos, com nove tentos.

Por sua vez, a Portuguesa aparece na vice-liderança da chave, com sete unidades somadas. O Água Santa é o terceiro, com quatro, empatado com o lanterna Corinthians.

O torcedor palmeirense poderá assistir ao confronto frente a Lusa de maneira gratuita. O acesso à Academia de Futebol 2 será feito pelo portão lateral do CT, localizado na Rodovia Ayrton Senna, 280. Os clubes terão apenas o Estadual da categoria para disputar até o fim do ano.