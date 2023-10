Lateral do Santos celebra convocação para a Copa do Mundo sub-17 pela Seleção

A convocação contém jogadores de dez times diferentes. Dentre eles, há cinco atletas do Palmeiras (Figueiredo, Vitor Reis, Estevão, Luighi e Riquelme) e três do Corinthians (Matheus Corrêa, Luiz Gustavo Bahia e Pedro).

O Mundial sub-17 será disputado entre os dias 10 de novembro de 2 de dezembro de 2023. O Brasil é o cabeça de chave do Grupo C, onde enfrentará Irã, Nova Caledônia e Inglaterra, e tenta se tornar o único pentacampeão da categoria.

A estreia da Seleção será contra os iranianos, no dia 11 de novembro, às 9h (de Brasília), na cidade de Jakarta. Antes, os brasileiros disputam uma partida amistosa contra os Emirados Árabes, em Dubai.

A Seleção Brasileira é a atual campeã da Copa do Mundo sub-17, que foi disputada pela última vez em 2019, ano em que foi sediada no Brasil. Com quatro títulos, a equipe está empatada com a Nigéria como maior vencedora.