Gustavo Mosquito avalia como "positiva" a chegada de Mano ao Corinthians: "Veio com ideias diferentes"

O ponta Gustavo Mosquito avaliou como "positiva" a chegada do técnico Mano Menezes ao Corinthians. Em contato com a reportagem da Gazeta Esportiva, o camisa 19 aproveitou para falar desse período sem jogos e de muito treino no CT Dr. Joaquim Grava, por conta da pausa da data Fifa.

"Acredito que essa pausa é importante para nós, mas temos que saber aproveitar esse período. Vínhamos de uma sequência pesada de jogos, então agora temos que trabalhar bem, corrigir alguns pontos e treinar o estilo de jogo do Mano para voltar bem, já que temos um jogo difícil fora de casa contra o Fluminense", disse Mosquito. O compromisso contra o Tricolor Carioca será no dia 19 (quinta-feira), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A chegada do Mano tem sido positiva no nosso elenco, porque veio com algumas ideias diferentes e acho que essa pausa da Data Fifa pode nos ajudar a treinar e nos adaptarmos às ideias. Todos nós estamos focados em fazer uma boa reta final de campeonato, pensando jogo a jogo, para conseguir subir na tabela", complementou.