Garotos do Corinthians celebram convocação para Copa do Mundo sub-17 pela Seleção Brasileira; confira

O Corinthians vai ter três representantes na Copa do Mundo sub-17, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano. O goleiro Matheus Corrêa, o volante Luiz Gustavo Bahia e o atacante Pedro foram convocados por Phelipe Leal, técnico da Seleção Brasileira da categoria. Os atletas celebraram a convocatória nas redes sociais.

Único nome do profissional do Timão, Pedro publicou em seu Instagram uma arte com a camisa do Brasil. Já Bahia falou sobre a sensação de defender a Amarelinha em um torneio tão importante.

"É um sonho estar jogando o Mundial, representando meu país. Cresci sonhando com este momento, sei que ainda tenho muito a conquistar, mas vou aproveitar cada segundo disso e dar meu máximo nesse campeonato. Sempre fui assim, por isso estou aqui", comentou o volante que transita entre as categorias sub-17 e sub-20, além de participar de alguns treinos no time de cima do Alvinegro.