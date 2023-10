Fluminense terá desfalques em treino de reapresentação após derrota para o Botafogo

O Fluminense vive a expectativa da final da Libertadores. No entanto, o duelo contra o Boca Juniors só vai acontecer no início de novembro, no dia 4, no Maracanã.

Apesar da classificação, o elenco tem sofrido com a sequência de jogos na temporada. Agora, os jogadores terão um período de descanso na Data Fifa.

Depois da derrota para o Botafogo pelo Brasileirão, o tricolor carioca se reapresenta nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho. Os treinos serão comandados pelo auxiliar Marcão.