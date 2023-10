Fausto Vera e Ruan Oliveira 'somem' e viram incógnitas no Corinthians

A dupla Fausto Vera e Ruan Oliveira perdeu muito espaço no Corinthians em tempos recentes. Os atletas já estavam desprestigiados pouco antes de Vanderlei Luxemburgo ser demitido e o cenário não se alterou com a chegada de Mano Menezes.

O volante Fausto fez seu último jogo no dia 3 de setembro, no clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. Na ocasião, o atleta entrou no segundo tempo e não teve bom desempenho. De lá para cá, o argentino foi relacionado para seis dos sete jogos feitos pelo Timão, mas não atuou em nenhum, nem mesmo no Majestoso realizado no Morumbi, quando Mano levou a campo um time alternativo.

A situação de Fausto é curiosa, já que o atleta foi contratado por quase R$ 30 milhões na temporada passada, e respondeu muito bem de imediato. O jovem foi titular absoluto na equipe vice-campeã da Copa do Brasil e se valorizou no mercado da bola. Não por acaso, o vínculo do argentino com o Alvinegro é válido até dezembro de 2026.