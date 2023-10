Endrick e mais dois atletas do Palmeiras são indicados em lista de jovens promessas

O jornal britânico The Guardian divulgou nesta quarta-feira a lista do Next Generation de 2023, que destaca jovens talentos promissores no cenário internacional do futebol. A seleção, composta por jogadores nascidos em 2006, apresentou três jogadores do Palmeiras: o atacante Endrick, o ponta Luís Guilherme e o zagueiro Vitor Reis.

O camisa 9 do Verdão, já negociado ao Real Madrid, vem sendo bastante observado pelos europeus nos últimos meses.

"Ainda há um longo caminho a percorrer, onde preciso treinar incansavelmente para estar entre os melhores. Sempre busco lembrar dos gols com a camisa do Palmeiras para me motivar ainda mais e alcançar meus objetivos", enfatizou Endrick ao veículo inglês.