Emprestado pelo Palmeiras, Merentiel lidera participação em gols do Boca na temporada

Merentiel foi decisivo na semifinal da Libertadores contra o Verdão. No jogo de ida, em La Bombonera, o atacante marcou um gol, mas que foi anulado. Já na volta, ele fez a jogada pelo lado e serviu Cavani, que abriu o placar na oportunidade. O argentino deve, inclusive, ser titular na final do torneio continental diante do Fluminense, marcada para o dia 4 de novembro, às 17 horas (de Brasília), no Maracanã.

