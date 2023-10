Dupla do Santos aparece entre os cinco atletas com mais ações defensivas no Campeonato Brasileiro

O bom momento do Santos no Campeonato Brasileiro passa por uma maior segurança defensiva que a equipe apresentou nas três vitórias seguidas que conquistou na competição. Em reflexo a isso, o Peixe tem dois jogadores entre os cinco com mais ações defensivas no torneio.

Trata-se dos zagueiros Joaquim e Messias, ambos contratados nesta temporada. O camisa 28 aparece em segundo na lista, com 193 intervenções defensivas em 1.740 minutos jogados, enquanto o número 24 é o quinto, com 171 em 1.591 minutos disputados.

Além deles, estão presentes no seleto grupo os defensores Kuscevic, ex-Palmeiras e atualmente no Coritiba, que figura no quarto lugar, com 177 (1.755 minutos), e Victor Cuesta, do Botafogo, terceiro colocado, com 180 (2.160 minutos).