Dorival Júnior tem 3ª intertemporada no São Paulo em 2023 graças à Data Fifa

Já a segunda intertemporada do São Paulo aconteceu em setembro, durante os duelos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Bolívia e Peru. Na ocasião, o período foi ainda maior, tendo 12 dias de intervalo entre a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra a LDU, e o confronto com o Internacional, pelo Brasileirão.

Desta vez, haverá uma pausa de dez dias para os confrontos do Brasil contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. E não será a última intertemporada de Dorival Júnior em 2023, já que haverá uma nova Data Fifa entre os dias 13 e 21 de novembro.

Como já atingiu os objetivos da temporada, o elenco do São Paulo recebeu uma folga tripla após o empate sem gols com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, se reapresentando nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, para iniciar a preparação para o duelo com o Goiás, marcado para o dia 18 de outubro, em Goiânia.