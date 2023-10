Documentário Aretha no Everest estreia para o público no Festival do Rio neste domingo

Pouco mais de dois anos após se tornar a primeira negra latino-americana a alcançar o topo do mundo, Aretha Duarte tem sua história retratada nas telonas. O documentário "Aretha no Everest" teve estreia no Festival do Rio, um dos principais eventos de cinema na América Latina, que em 2023 chega à 25ª edição. O filme da montanhista foi exibido na segunda-feira (9), para convidados, e terá mais uma exibição no domingo (15), aberta ao público, dentro da programação Première Brasil: Mostra Retratos.

A sessão, no cine Estação Net Gávea 3, contou com a presença de Aretha e das diretoras Roberta Estrela D'Alva e Tatiana Lohmann, além de Márcia Massoti, diretora de sustentabilidade da Enel, patrocinadora do projeto, além de representantes da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e demais convidados.

A partir do lançamento, o público de outras partes do Brasil terá a oportunidade de conhecer a trajetória de Aretha Duarte, que saiu da periferia da cidade de Campinas, no interior paulista, para escrever seu nome na história do esporte, do montanhismo e da representatividade feminina. O longa metragem vai ser exibido em outros festivais, antes de entrar no circuito comercial.