Diniz monta Seleção com Arana e Vini Jr. para pegar a Venezuela; veja time provável

O retorno do atacante do Real Madrid já era esperado pela boa fase que vive. Com a lesão do jogador do Barcelona, Raphinha, Vinícius Júnior ganha espaço para voltar à titularidade da Seleção. Já Arana, do Atlético-MG, ficou pouco mais de um ano afastado dos gramados, por lesão no joelho, e volta a vestir a amarelinha no lugar de Renan Lodi, cortado por lesão.

Com alterações pontuais, o Brasil deve ir a campo com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vini Jr, Rodrygo e Richarlison.

A Seleção Brasileira encara a Venezuela, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela terceira rodada das Eliminatórias. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Nesta data Fifa, a Seleção Brasileira também enfrenta o Uruguai na próxima terça-feira, 17 de outubro, às 21 horas, no Estádio Centenário, no Uruguai.