Diniz elogia primeiro contato com Vini Jr e projeta dupla com Neymar na Seleção: "Jogadores de extrema qualidade"

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Venezuela, nesta quinta-feira, pela terceira rodada das Eliminatórias. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz contará com o atacante Vinícius Júnior, que volta a vestir a amarelinha depois de se recuperar de lesão.

O atacante do Real Madrid ficou cerca de um mês afastado dos gramados por conta de uma lesão no posterior da coxa direita e por isso não participou dos dois primeiros jogos do Brasil nas Eliminatórias. Recuperado, Vini teve primeiro contato com Diniz, que não poupou elogios e destacou o papel dos outros jogadores na adaptação do atacante.

"O meu primeiro contato com ele foi excelente. Ele é hoje um dos maiores jogadores do futebol mundial e a gente espera de fato que ele se sinta bem e consiga produzir aquilo que ele sabe. E deixar ele à vontade. Parece que é pouca coisa, mas os jogadores que participaram da primeira convocação já têm um pouco mais de conhecimento daquilo que a gente tem que fazer e o Vinícius Júnior também vai se adaptando. Os próprios jogadores foram falando algumas coisas dos movimentos que a gente treinou na primeira convocação. O mais importante é ele ficar confortável, quero deixar ele com o máximo de segurança para poder produzir no limite máximo", disse Diniz em coletiva.