Cruzeiro anuncia ação de ingressos a preços populares para jogos em casa; veja detalhes

"Ouvimos o torcedor e sabemos que ele é fundamental. Por isso criamos o Passaporte que representa aproximadamente 10% da carga de ingressos do Mineirão e 25% do Independência", explica Enrico Ambrogini, diretor de operações do Cabuloso.

O Cruzeiro volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Cuiabá, às 21h30, na Arena Pantanal, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a 'estreia' do passaporte será na partida diante do Flamengo, na quinta-feira que vem, às 19 horas, no Mineirão, pela 27ª. Atualmente, o time do técnico Zé Ricardo ocupa a 15ª colocação com 30 pontos.