Coritiba lança terceira camisa com temática rock'n'roll nas cores preta e verde

Nesta quarta-feira, o Coritiba anunciou o lançamento de sua nova terceira camisa, com temática rock'n'roll. O novo manto é inspirado no estilo musical e enaltece a proximidade do ritmo com o clube e com a torcida. Além disso, também aproveita o momento atual da volta do estádio Couto Pereira como palco de grandes shows de rock em Curitiba.

Entre 2022 e 2023, a casa do Coritiba recebeu as bandas Metallica, Coldplay e Foo Fighters. Ainda neste ano, receberá o Red Hot Chili Peppers e Paul McCartney.

A nova camisa é preta, um tributo ao legado rockeiro da cidade de Curitiba e à energia torcida coxa-branca. As tradicionais faixas horizontais são em forma de raios em verde neon, remetendo ao green "hell" que incendeia as arquibancadas nos jogos do Coritiba. A camisa também é carregada de detalhes, como etiquetas personalizadas em forma de palhetas, ingresso de show e um selo exclusivo do Coxa Rock Club.