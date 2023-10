Corinthians x Libertad Limpeño: veja informações e onde assistir ao jogo válido pela Libertadores feminina

O Corinthians encara o Libertad Limpeño nesta quinta-feira, às 17 horas (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina. O jogo será disputado no Estádio Pascual Guerrero, em Cali.

As Brabas possuem situação muito confortável no grupo C. O time lidera a chave com seis pontos conquistados e pode se classificar para o mata-mata da competição até perdendo, já que tem sete gols de saldo.

O Colo-Colo vem na segunda colocação do grupo, com três pontos (três gols de saldo), enquanto o Libertad Limpeño vem na terceira posição, com três pontos e saldo negativo de dois gols. O Always Ready está zerado, na lanterna da classificação.