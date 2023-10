Corinthians treina duelos individuais visando confronto com o Fluminense

O elenco do Corinthians compareceu novamente ao CT Dr. Joaquim Grava nesta quarta-feira para realizar o segundo treinamento do time durante a Data Fifa. Os jogadores estão na preparação para o duelo contra o Fluminense, no dia 19.

Depois de iniciar com uma ativação física na academia, os atletas foram ao campo para o aquecimento e realizaram uma atividade preparatória de dribles e passes em minigols.

Em seguida, o técnico Mano Menezes propôs um trabalho de duelos. Os jogadores fizeram confrontos de um contra um e dois contra dois ofensivos e defensivos, visando aprimorar as transições de defesa e ataque do time.