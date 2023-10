Com cinco jogadores do Palmeiras, Seleção Brasileira sub-17 é convocada para Copa do Mundo

O Brasil é o cabeça de chave do Grupo C. A equipe enfrentará Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. Sua primeira partida, contra os iranianos, será no dia 11 de novembro, um sábado, às 9h (de Brasília), no Jakarta International Stadium, na cidade de Jakarta. Antes da disputa do Mundial, os brasileiros farão um amistoso contra os Emirados Árabes, em Dubai.

A Seleção Brasileira é a atual campeã da Copa do Mundo sub-17, que foi disputada pela última vez em 2019, ano em que foi sediada no Brasil. Com quatro títulos, a equipe está empatada com a Nigéria como maior vencedora.